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인사 - 농협은행 전북본부
전북일보  |  desk@jjan.kr / 등록일 : 2017.01.01  / 최종수정 : 2017.01.01  21:34:08
△홍종기(전북영업부부장)

△김성훈(경영지원단장) △오영석(현장지원단장) △황석관(전주여신관리단장) △김형진(군산여신관리단장)

◇지점장 부지부장

△서민종(전주산업단지지점장) △이승계(한옥마을지점장) △고동석(중화산동지점장) △황수인(효자동지점장) △김용완(호성파크지점장) △노병용(홍산로지점장) △허정환(나운센터지점장) △장현재(익산중앙지점장) △송혁(배산지점장) △배성규(전북도청지점장) △강창규(전주시청지점장) △이원용(새만금지점장) △정호운(전주송천센트럴지점장) △이문식(금암동지점장) △이남기(전북혁신도시지점장) △여동수(군산중앙로지점장) △두진문(수송동지점장) △양을영(전북영업부센터장) △김영일(전주완주시군부지부장) △민종현(군산시부지부장)△윤근덕(익산시부지부장) △최은순(남원시부지부장) △김태곤(정읍시부지부장) △황현숙(진안군부지부장) △원천연(장수군부지부장) △이찬홍(임실군부지부장) △김영숙(순창군부지부장) △김용주(부안군부지부장)

◇출장소장 팀장

△강신권(군산시청출장소장) △김해일(김제시청출장소장) △안동신(남원시청출장소장) △김대영(정읍시청출장소장) △기형욱(완주군청출장소장) △안찬우(진안군청출장소장) △송해수(무주군청출장소장) △김기삼(장수군청출장소장) △홍경완(순창군청출장소장) △고명근(고창군청출장소장) △이남근(부안군청출장소장) △김기종(전북영업부팀장) △이계순(전북영업부팀장) △박만규(전주완주시군팀장) △신정훈(전주산업단지점팀장) △양덕규(새만금지점팀장) △최은주(한옥마을지점팀장) △강영철(중화산동지점팀장) △정미경(효자동지점팀장) △최형순(서신동지점팀장) △유금례(아중지점팀장) △이용식(삼천동지점팀장) △황승연(금암동지점팀장) △엄수섭(전북혁신도시팀장) △신해순(정읍시지부팀장) △최계철(고창군지부팀장) △권미정(부안군지부팀장) △박성현(김제시지부팀장) △강성학(나운센터지점팀장) △소현이(익산시지부팀장) △이상윤(익산중앙지점팀장) △김순희(영등동지점팀장)

◇농협농신보센터

△이민호(전북지역보증센터장) △최철호(정읍권역보증센터지점장) △박보철(전북지역보증센터팀장)
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