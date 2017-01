유화 같은 독특한 사진들…사진공간 눈, 신진작가 기획전 권은경 '그리고 사진을 보다' 김보현 | kbh768@jjan.kr / 등록일 : 2017.01.08 / 최종수정 : 2017.01.08 21:00:50 ▲ 권은경 작품. 전주시 덕진동 호반촌에 위치한 ‘사진공간 눈’(대표 박찬웅)이 새해를 맞아 지역 신진작가를 위한 기획전을 연다.



지난해 일반인을 대상으로 사진 강연을 꾸준히 열어온 ‘사진공간 눈’은 올해 역시 사진의 대중화에 힘쓴다. 도내에서 활발히 활동하고 있는 아마추어 사진가 중 창의적이고 개성 있는 작가를 찾아내 그들의 작품세계를 알리는 것. 또한 사진을 전공하지도 않고 개인전의 경험이 없지만 좋은 작업을 하고 있는 사진인에게 개인전의 기회를 주고자 한다.



첫 번째 작가는 권은경씨로 오는 11일부터 22일까지 ‘그리고 사진을 보다(See a picture in the drawing)’전을 연다.



그의 작품들은 사진보다는 유화를 보는듯하다. 두툼한 질감과 다양한 풍경, 패턴들을 사진 위에 한 겹씩 겹쳐져 독특한 아름다움을 낸다. 그는 “유럽의 오래된 건축물과 벽을 주제로 촬영한 작품들”이라면서 “오래된 공간과 시간 속에서 느꼈던 삶에 대한 철학적인 질문을 그림과 사진의 경계를 뛰어 넘어 풀어내고 싶었다”고 말했다.



