고창여중 진로탐색 역량 강화 교사 연수 김성규 | skk407@jjan.kr / 등록일 : 2017.01.10 / 최종수정 : 2017.01.10 21:25:44 고창여자중학교 1학년 교사들이 학생들의 진로탐색 역량 강화를 위해 지난 3일부터 6일까지 3박4일간 Leader in Me 교육과정 연수를 실시했다. 이번 연수는 1학년 오지영 부장교사와 담임교사들이 참여해 경기도 안성 소재 한국 리더십 센터에서 성공하는 사람들의 7가지 습관을 주제로 진행됐다.



고창여중에 따르면 그동안 자유학기의 진로 탐색과정에서 진로에 대한 교사의 전문적 지식의 필요성, 다양한 진로 탐색, 진로교육 자료제공및 진로의 효율적인 수업을 위해 교사들의 자발적인 요청및 제안으로 마련했다.



교사들은“연수가 학생들에게 자신의 삶을 주도적으로 이끌어 갈 수 있는 역량을 가르치는 데 자양분이 되었다”며 “앞으로 학생들에게 심도 있는 진로교육과 행복한 학교 만들기 및 변화를 선도하는 창의적인 학교 만들기에 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 고창여자중학교 1학년 교사들이 학생들의 진로탐색 역량 강화를 위해 지난 3일부터 6일까지 3박4일간 Leader in Me 교육과정 연수를 실시했다. 이번 연수는 1학년 오지영 부장교사와 담임교사들이 참여해 경기도 안성 소재 한국 리더십 센터에서 성공하는 사람들의 7가지 습관을 주제로 진행됐다.고창여중에 따르면 그동안 자유학기의 진로 탐색과정에서 진로에 대한 교사의 전문적 지식의 필요성, 다양한 진로 탐색, 진로교육 자료제공및 진로의 효율적인 수업을 위해 교사들의 자발적인 요청및 제안으로 마련했다.교사들은“연수가 학생들에게 자신의 삶을 주도적으로 이끌어 갈 수 있는 역량을 가르치는 데 자양분이 되었다”며 “앞으로 학생들에게 심도 있는 진로교육과 행복한 학교 만들기 및 변화를 선도하는 창의적인 학교 만들기에 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 김성규의 다른기사 보기 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 자동등록방지용 코드를 입력하세요! 확인 - 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)