전북현대, 올 시즌 캐치프레이즈 "전북의 미래를 위해 뛰자" 선정

▲ 전북현대모터스축구단이 올해 캐치프레이즈로 선정한 문구.

전북현대모터스축구단(단장 이철근)이 2017 시즌 캐치프레이즈를 선정했다.



지난 해 전북은 5년을 계획하여 100년을 준비한다는 의미인 ‘비전! 2020’을 외치며 팀의 5개년 슬로건 ‘Stand up for another’와 함께 시즌별 캐치프레이즈를 선정했다.



2016년 ‘Innovation of Jeonbuk-전북의 혁신’을 시작으로 ‘비전! 2020’의 첫 발을 내딛은 전북은 두 번째 해인 올해에는 ‘Future of Jeonbuk-전북의 미래’를 캐치프레이즈로 정했다.



‘Future of Jeonbuk’은 2017 시즌 클럽의 방향성을 전북의 미래를 위한 노력으로 하겠다는 의미다.



방향성의 중심은 유소년과 클럽 운영을 이끌어갈 프런트로 이들을 글로벌 인재로 육성하겠다는 포부다.



전북은 일찍이 유소년의 중요성을 인식해 올림피크 리옹과의 협약을 맺고 유럽의 선진 유소년 시스템을 익히며 글로벌 인재 육성을 위해 노력해왔다. 특히 유소년 코치와 선수들은 리옹 해외 연수를 통해 현장 교육과 문화를 직접 배우고 익혔다.



또 클럽의 미래를 이끌어 갈 프런트에 대해서도 청사진을 제시했다. 지난 해 AFC 챔피언스리그와 FIFA 클럽월드컵을 통해 국제적인 행정 업무와 노하우를 쌓았던 전북은 구단 행정 능력을 국제적인 수준에 맞춘다는 계획이다.



전북 이철근 단장은 “유소년은 클럽의 미래를 볼 수 있는 거울과 같다. ‘비전! 2020’의 의미가 5년을 준비해 100년을 바라보는 것처럼 유소년의 발전이 클럽의 100년을 결정할 수 있다고 생각한다”며 “향후에도 전북은 유소년을 위한 노력을 계속하겠다”고 밝혔다.