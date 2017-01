김병수 전북지방우정청장이 지난 13일 임실군 35보병사단(사단장 김경수)을 방문해 군장병들을 격려하고 특강을 실시했다.



이날 김병수 청장은 35사단 장병 500여명을 대상으로 ‘What is the POSTSHI P?’이란 주제로 강연했다.



특강에서 김 청장은“국토방위와 군인 본연의 임무를 다하기 위해서는 우체국의 영어표현인 POST를 재해석한 ‘Passi on Openness Science Try’의 자세가 필요하다”며“35사단 장병들이 군 생활을 슬기롭게 헤쳐 나가 미래 주인공으로서의 꿈과 희망을 가지고 세상을 개척해 나갈 것”을 당부했다.



특강 후 장병들은 가족, 친구와 연인에게 편지를 보내는 이벤트도 가졌다.