신형민 aT전북지역본부장 부임 김윤정 | kking152@jjan.kr / 등록일 : 2017.01.31 / 최종수정 : 2017.01.31 23:44:49 한국농수산식품유통공사(aT·사장 여인홍)는 지난 31일 신임 전북지역본부장에 신형민(56) 광주전남지역본부 관리비축부장을 임명했다.



신형민 신임 aT전북지역본부장은 전주 출신으로 완산고등학교, 원광대학교 수학과를 졸업하고 지난 1987년 한국농수산식품유통공사에 입사했다.



신 본부장은 aT 조직 내에서 유통조성처 유통조성팀 차장과 산지유통부장 등 주요보직을 두루 거친 유통전문가란 평가를 받고있다.



또한 그는 건국대학교 농축대학원의 농산물유통최고경영자과정 및 서울대학교 농식품경영유통최고위과정을 수료했으며, 최근 2년간 광주전남지역본부에서 수출유통부장과 관리비축부장을 역임했다.



신 aT 전북지역본부장은“그간의 경험을 살려 전북 농수산식품 수출 확대, 식품산업발전 등 농산물 수급안정에 역점을 둘 것”이라며“안전한 전북 농수산물 공급의 허브 역할을 수행 하겠다”고 취임소감을 밝혔다. 한국농수산식품유통공사(aT·사장 여인홍)는 지난 31일 신임 전북지역본부장에 신형민(56) 광주전남지역본부 관리비축부장을 임명했다.신형민 신임 aT전북지역본부장은 전주 출신으로 완산고등학교, 원광대학교 수학과를 졸업하고 지난 1987년 한국농수산식품유통공사에 입사했다.신 본부장은 aT 조직 내에서 유통조성처 유통조성팀 차장과 산지유통부장 등 주요보직을 두루 거친 유통전문가란 평가를 받고있다.또한 그는 건국대학교 농축대학원의 농산물유통최고경영자과정 및 서울대학교 농식품경영유통최고위과정을 수료했으며, 최근 2년간 광주전남지역본부에서 수출유통부장과 관리비축부장을 역임했다.신 aT 전북지역본부장은“그간의 경험을 살려 전북 농수산식품 수출 확대, 식품산업발전 등 농산물 수급안정에 역점을 둘 것”이라며“안전한 전북 농수산물 공급의 허브 역할을 수행 하겠다”고 취임소감을 밝혔다. 김윤정의 다른기사 보기 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 자동등록방지용 코드를 입력하세요! 확인 - 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)