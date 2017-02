남원경찰, 전 직원 대상 성희롱 예방 교육 실시 강정원 | mkjw96@jjan.kr / 등록일 : 2017.02.26 / 최종수정 : 2017.02.26 22:28:36 남원경찰서(서장 황종택)는 지난 23일 경찰서 회의실에서 전 직원을 대상으로 성희롱예방교육을 실시했다.



이날 교육은 로이심리연구소 배현범 소장이 강사로 나서 ‘앎 DO DO DO’라는 주제로 △직장 내 성희롱의 원인과 예방 및 대처방안 △성희롱 예방을 위한 직장문화 및 환경 개선 방안 등을 강의했다.



배 소장은 “직장생활에 있어서 남녀 간 상호 존중하고 동등한 파트너라는 의식을 가지는 것이 중요하다”고 강조했다.



이규선 남원서 경무과장은 "남성과 여성 간 소통과 배려를 통해 상호 존중되는 직장분위기 조성이 가장 중요하다"며 "직장 내에서도 얼마든지 발생 할 수 있는 성희롱예방을 위해 지속적인 교육과 예방활동을 하겠다"고 밝혔다.

