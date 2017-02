NH농협은행 이경섭 은행장, 전국 사무소장 대상 특강 김윤정 | kking152@jjan.kr / 등록일 : 2017.02.28 / 최종수정 : 2017.02.28 23:47:37 NH농협은행 이경섭 은행장은 지난 28일 농협은행 광주영업본부를 방문 호남지역(광주·전남·전북) 사무소장 103명과 함께 2017년 경영방향을 모색하고 특강을 실시했다.



이경섭 은행장의 현장경영은 지난달 9일 충청지역을 시작으로 전국을 순회하며 ‘농협은행이 나아가야할 방향 ‘ 등에 대해 직원들과 함께 소통하는 자리로 진행됐다.



이 행장은 이날 호남지역을 마지막으로 20여 일간 8차례에 걸쳐 전국 사무소장을 모두 만났다.



이경섭 행장은 강의에서"올해 경영전략은 '기본으로 돌아가자(Back to the Basic)'는 것이다"고 강조하면서"농협은행의 강점인 소매금융과 농업금융, 공공금융에 집중해 기초 체력을 다지자"고 말했다.

