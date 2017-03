남원 수지미술관 '한마음 One Mind' 특별초대전 4일 개막 강정원 | mkjw96@jjan.kr / 등록일 : 2017.03.01 / 최종수정 : 2017.03.01 23:19:48 남원 수지미술관은 정유년 새봄을 맞아 ‘한마음 One Mind’ 특별초대전을 개최한다.



오는 4일부터 5월 26일까지 진행하는 이번 전시회에서는 한국 현대미술을 이끌어 온 민경갑 대한민국 예술원 회장을 비롯해 신장식, 이상봉, 박영근, 이목을, 이철량, 엄혁용, 임영재, 임형준, 김일해, 조현동, 이철규, 정욱장 등 작품성을 인정받고 있는 전국 작가 70여명과 지역 작가 10여명의 회화, 조각, 공예, 설치작품 등 80여점을 선보인다.



수지미술관이 지난 2015년 개관 이래 두 번째로 기획한 전국 작가 초대전인 ‘한마음’ 전시회는 남원 수지면이란 지역적 핸디캡을 극복하고 역량 있는 작가들의 품격 있는 작품들로 꾸며질 예정이다.



전시 오프닝 리셉션은 오는 4일 오전 11시, 수지미술관 아틀리에에서 진행된다. 문의 전화 631-1009. 남원 수지미술관은 정유년 새봄을 맞아 ‘한마음 One Mind’ 특별초대전을 개최한다.오는 4일부터 5월 26일까지 진행하는 이번 전시회에서는 한국 현대미술을 이끌어 온 민경갑 대한민국 예술원 회장을 비롯해 신장식, 이상봉, 박영근, 이목을, 이철량, 엄혁용, 임영재, 임형준, 김일해, 조현동, 이철규, 정욱장 등 작품성을 인정받고 있는 전국 작가 70여명과 지역 작가 10여명의 회화, 조각, 공예, 설치작품 등 80여점을 선보인다.수지미술관이 지난 2015년 개관 이래 두 번째로 기획한 전국 작가 초대전인 ‘한마음’ 전시회는 남원 수지면이란 지역적 핸디캡을 극복하고 역량 있는 작가들의 품격 있는 작품들로 꾸며질 예정이다.전시 오프닝 리셉션은 오는 4일 오전 11시, 수지미술관 아틀리에에서 진행된다. 문의 전화 631-1009. 강정원의 다른기사 보기 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 자동등록방지용 코드를 입력하세요! 확인 - 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)