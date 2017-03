취임 한 달 맞은 신형민 aT 전북지역본부장 "전북지역 농수산물 수급 안정 앞장설 터" 전주 출신, 유통분야 전문가 / 농협 등 협조체계 강화 계획 / 계약 재배 늘려 농업 활성화 김윤정 | kking152@jjan.kr / 등록일 : 2017.03.13 / 최종수정 : 2017.03.13 22:10:57 전북 농생명산업의 도약에 농식품 업체 관리의 중요성이 부각되면서 지난 1월 말 취임한 신형민 한국농수산식품유통공사(aT) 전북지역본부장이 그 어느 때보다 바쁜 일정을 보내고 있다.



전주출신인 신 본부장은 완산고등학교와 원광대학교 수학과를 졸업하고 지난 1987년 aT에 입사했다.



신 본부장은 aT 조직 내에서 유통조성처 유통조성팀 차장과 산지유통부장 등 주요 보직을 두루 거친 유통전문가다.



특히 신 본부장은 수학과 출신답게 철저한 계산을 통한 현황 분석에 능하다는 평가를 받고 있다. 아울러 소탈한 성격으로 알려진 그는 전북본부장으로 취임한 이후 고객과의 소통활동에도 주력하고 있다.



신 본부장은 “고향 전주에 본부장으로 취임해 돌아와 감회가 남다르다”며 “그간의 경험을 살려 우리지역의 농수산식품 수출 확대, 식품산업 발전 등 농산물 수급안정에 역점을 둘 것”이라고 강조했다.



그는 이어 “특히 농식품 산업 발전에는 유통관리가 무엇보다 중요하다”며 “aT가 안전한 전북 농수산물 공급의 허브 역할을 수행 하겠다”고 말했다.



aT전북본부는 올해 중점 추진계획으로 비축농산물 판매 확대, 사업운영 내실화와 자체 수매사업 확대, 적극적 홍보로 고객과의 소통 강화를 추진할 방침이다.



신 본부장은 농산물 유통환경 변화를 미리 감지하는 한편, 도내 업체의 판로를 다양화해 농산물 수급안정을 도모할 계획이다. 이를 위해 농산물품질관리원, 농협 등 농식품 유관기관과의 협조체계도 강화할 예정이다.



그는 “전북지역 농식품 기관과 힘을 합쳐 신규업체 발굴과 더불어 정보공유도 강화할 필요성을 느꼈다”고 했다.



전북출신인 신 본부장이 취임한 이후 aT전북본부는 로컬푸드 납품농가 일손돕기, 화훼 농가 위기극복을 위한 ‘사무실 꽃 생활화’캠페인 등 사회공헌활동을 확대해 나가고 있다.



