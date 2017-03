전북대 백기태 교수, 국제 학술지 주제 편집장 위촉 김종표 | kimjp@jjan.kr / 등록일 : 2017.03.26 / 최종수정 : 2017.03.26 23:18:31 전북대는 환경공학과 백기태 교수가 국제 학술지인 ‘Journal of Soils and Sediments(JSS)’의 주제 편집장에 위촉됐다고 26일 밝혔다.



JSS는 토양과 퇴적토를 다루는 국제 전문학술지로 세계적 출판사인 스프링거(Springer)사에서 발행한다.



백 교수는 향후 세계 각국 학자들이 이 학술지에 투고하는 토양오염 및 정화기술 분야 연구논문에 대한 평가와 편집 업무를 맡게 된다. 지난 2012년 전북대에 임용된 백 교수는 토양오염과 퇴적토 정화 분야에서 활발한 연구활동을 펼치고 있다.

