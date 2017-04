완산구청 로비에 중증장애인 채용 카페 'I got everything' 개소 강인석 | kangis@jjan.kr / 등록일 : 2017.04.11 / 최종수정 : 2017.04.11 22:21:59 전주시청에 이어 완산구청 로비에도 중증장애인에게 일자리를 제공하기 위한 카페가 문을 열었다.



전주시 완산구(구청장 백순기)는 11일 오후 2시 청사 1층 로비에서 중증장애인 채용 카페 ‘I got everything’ 개소식을 가졌다.



보건복지부와 한국장애인개발원이 지원하는 공공기관 연계 중증장애인 창업형 일자리 마련의 일환으로 추진된 카페 I got everything은 지난해 7월 전주시청 1층 로비에 문을 연 ‘꿈앤카페’에 이은 두 번째 중증장애인 채용 카페다.



완산구청은 지난해 11월 사업기관으로 선정돼 국비 5300만원을 지원받아 이날 카페를 오픈했다. 카페는 (사)전북장애인부모회전주시지회가 위탁운영을 맡게되며, 지난 3월 말 바리스타가 되고 싶은 꿈을 갖고 있는 중증장애인 두 명과 매니저를 채용했다.



임예정 장애인부모회 회장은 “작년에 바리스타 자격증을 딴 후 사회초년생으로서 일자리 얻기가 막막했던 장애인들이 좋은 직장에 취직하게 돼 정말 감사드린다”며 “이번 경험을 바탕으로 훌륭한 바리스타로 성장할 수 있도록 적극 돕겠다”고 말했다.



