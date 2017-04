전주 덕진구, 중증장애인 참여형 일자리 카페 10호점 개소 강인석 | kangis@jjan.kr / 등록일 : 2017.04.23 / 최종수정 : 2017.04.23 23:21:52 전주시 덕진구(구청장 박선이)는 지난 21일 청사 1층 로비에서 김승수 전주시장과 김명지 전주시의회 의장, 황화성 한국장애인개발원장, 임예정 (사)전북장애인부모회 전주시지회장을 비롯한 전북지역 장애인단체 관계자 등 100여 명이 참석한 가운데 중증장애인 참여형 일자리 카페 ‘I got everything’ 10호점 개소식을 가졌다.



카페 I got everything은 보건복지부 산하 한국장애인개발원이 추진하는 공공기관 연계 중증장애인 일자리 창출 사업으로, 지난해 11월 수행기관으로 선정된 덕진구는 국비 5400만원을 지원받아 구청 로비에 카페를 마련하게 됐다. 카페는 (사)전북장애인부모회전주시지회가 위탁운영하게 된다.



황화성 한국장애인개발원장은 "중증장애인들의 자립기반 조성과 사회참여 보장을 위한 일자리 창출을 위해 전주시민의 적극적인 관심과 지지를 당부한다"고 말했으며, 박선이 덕진구청장은 "덕진구청 카페 I got everything이 장애인들의 사회 참여와 꿈을 키우는 희망의 공간이자 소통의 공간이 될 수 있길 기대한다"고 밝혔다.

