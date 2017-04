원광대 석사과정 연구원들, SCI급 저널에 연구논문 게재 김진만 | kjm5133@jjan.kr / 등록일 : 2017.04.24 / 최종수정 : 2017.04.24 23:13:35 원광대학교(총장 김도종) 대학원 전자융합공학과 석사과정 백인철 씨가 자기력을 이용한 손가락 재활기기에 관한 기초연구 논문을 SCI급 저널인 Journal of Magnetics에 주저자로 게재돼 화제다.



손의 방향에 영향을 미치지 않고 다양한 방향에서 손가락 재활 운동이 가능하도록 제안한 연구결과를 SCI 저널인 IEEE Transactions on Mangetics에 오는 11월 게재 확정 받았으며, 이 논문은 백인철 씨가 제1저자로 참여하고, 전국홍 씨가 공저자로 참여했다.



이 두 가지 연구의 주제는 ‘자기력을 이용한 무선구동 방식 손가락 재활운동 기기’로, 기존 재활기기와 달리 복잡한 기계적 메커니즘을 사용하지 않고, 자기력의 방향에 따라 손가락 운동 방향을 제어해 손가락의 굽힘, 펴짐, 비틀림 운동을 능동적으로 발생할 수 있는 방법을 세계 최초로 제안, 검증했다.



백인철, 전국홍 씨는 학부 3학년 때부터 전자융합공학과 김성훈 교수 연구실에서 학부연구생 자격으로 자기무선 엑추에이터에 관한 연구를 진행했으며, 2016년 한국재활복지공학회 대학생 논문 경진대회에서는 장려상과 금상을 각각 수상하기도 했다.

