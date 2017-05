안태천 교수, 앨버트 넬슨 평생공로상 김진만 | kjm5133@jjan.kr / 등록일 : 2017.05.10 / 최종수정 : 2017.05.10 00:18:19 원광대학교는 공과대학 전자융합공학과 안태천 교수가 세계 인명사전인 마르퀴즈 후즈 후(Marquis Who ‘s Who)에서 수여하는 ‘2017 앨버트 넬슨 평생 공로상’ 수상자로 선정됐다고 밝혔다.



한국지능시스템학회 이사를 맡고 있는 안태천 교수는 국내외 소프트 컴퓨팅 관련 기술의 연구 개발에 기여하고, 국제 학술교류 및 협력 증진을 도모하면서 인공지능의 한 분야인 기계학습(Machine Learning)을 이용한 계산 지능과 그레뉴얼 분류 관련 다수의 우수 논문을 등재한 성과를 인정받아 수상자로 선정됐다.



특히 안 교수는 인공지능 분야의 학술적 공적을 인정받아 지난해 세계 3대 인명사전으로 꼽히는 마르퀴즈 후즈 후 인 더 월드(Marquis Who’s Who in the World)와 영국 케임브리지 국제인명센터 IBC에 등재되기도 했다.



이번 수상으로 안태천 교수는 마르퀴즈 후즈 후의 전문가 인명 데이터베이스(MBO, Marquis Biographies Online)에 독점적으로 접근하고 검색할 수 있는 혜택을 받게 됐다. 원광대학교는 공과대학 전자융합공학과 안태천 교수가 세계 인명사전인 마르퀴즈 후즈 후(Marquis Who ‘s Who)에서 수여하는 ‘2017 앨버트 넬슨 평생 공로상’ 수상자로 선정됐다고 밝혔다.한국지능시스템학회 이사를 맡고 있는 안태천 교수는 국내외 소프트 컴퓨팅 관련 기술의 연구 개발에 기여하고, 국제 학술교류 및 협력 증진을 도모하면서 인공지능의 한 분야인 기계학습(Machine Learning)을 이용한 계산 지능과 그레뉴얼 분류 관련 다수의 우수 논문을 등재한 성과를 인정받아 수상자로 선정됐다.특히 안 교수는 인공지능 분야의 학술적 공적을 인정받아 지난해 세계 3대 인명사전으로 꼽히는 마르퀴즈 후즈 후 인 더 월드(Marquis Who’s Who in the World)와 영국 케임브리지 국제인명센터 IBC에 등재되기도 했다.이번 수상으로 안태천 교수는 마르퀴즈 후즈 후의 전문가 인명 데이터베이스(MBO, Marquis Biographies Online)에 독점적으로 접근하고 검색할 수 있는 혜택을 받게 됐다. 김진만의 다른기사 보기 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 자동등록방지용 코드를 입력하세요! 확인 - 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)