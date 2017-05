전주대 정혜정 교수, 알버트 넬슨 마르퀴즈 평생공로상 수상 김종표 | kimjp@jjan.kr / 등록일 : 2017.05.11 / 최종수정 : 2017.05.11 21:21:28 전주대는 한식조리학과 정혜정 교수가 세계 3대 인명사전 중 하나인 ‘마르퀴즈 후즈 후 (Marquis Who’s Who in the World)’에서 수여하는 ‘2017 알버트 넬슨 마르퀴즈 평생공로상(2017 Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award)’ 수상자로 선정됐다고 11일 밝혔다.



정 교수는 영양소의 잔존율을 다양한 조리방법으로 측정해 국제 학술지에 다수의 논문을 게재한 업적을 인정받았다.



정 교수는 연세대에서 학사 및 석·박사 학위를 받았으며 조리·음식문화 관련 연구로 2012년 과학기술단체총연합회에서 과학기술 우수논문상을 받기도 했다.



정 교수는 또 2012년 이후 거의 매년 ‘마르퀴즈 후즈 후’에 등재되었으며, 이번 수상으로 전문가 인명 데이터베이스(MBO, Marquis



Biographies Online)에 대한 검색권도 얻게 된다.

