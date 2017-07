한국지엠 군산공장, 전북 경제 주축으로 군산 국가공단 39만평 부지, 연간 27만여대 승용차 생산 / 무인운반차 자동화 작업 등 안전한 근무 환경 조성 온힘 문정곤 기자 | diver326@jjan.kr / 등록일 : 2017.07.03 / 최종수정 : 2017.07.03 21:42:18 ▲ 한국지엠 군산공장 전경. 전북 군산시 자유로 34 국가공업단지에 위치한 한국지엠 군산공장은 군산앞바다를 매립해 만든 39만평의 부지에 연간 27만여대 규모의 완성 승용차 생산능력을 보유하고 있다.



최첨단 자동화설비 및 생산관리 시스템과 작업자 중심의 작업시스템을 통해 세계최고 수준의 품질과 생산성을 확보한 공장으로, 차체/프레스공장, 도장/화성공장, 조립공장, 디젤엔진공장, KD공장등 7개의 주요 단위 공장과 주행시험장, 출고장, 5만톤급 수출전용 선박의 접안이 가능한 자동차 수출전용부두를 함께 갖추고 있다.



현재 준중형차인 ‘쉐보레 올 뉴크루즈’ 와 다목적용 ‘쉐보레 올란도’(아래 사진)를 생산하고 있다.



군산공장은 중량물(重量物)작업과 이산화탄소 용접 등의 3D작업은 로봇 또는 무인운반차가 대신하도록 자동화 하거나 격리시킴으로써 작업자의 안전과 쾌적한 작업환경을 확보하여 작업자 존중의 공장을 실현했다. 또 347대의 로봇에 의해 용접 자동화 및 주요 패널이 자동 이송되는 차체공장의 경우, 용접 자동화율이 98% 수준에 달하고 차체 품질확보를 위해 용접조건을 자동변환시스템으로 도입했다.



단위공장의 특성상 작업자의 근무의욕과 능률이 품질 및 생산성 향상과 직결되는 조립공장의 경우, 기존의 차체를 따라 걸어가며 작업하던 방식에서 벗어나 작업자와 차체가 같이 이동 되는 작업자 탑승식컨베이어 방식을 적용하고 있다.



특히 라인별 검사, 3단계 완성 검사 후에도 최신 품질 검사 장비를 사용한 품질 및 성능 확인검사, 고객만족품질검사, 생산 차량의 각종 검사 및 테스트를 철저하게 실시해 완벽한 품질의 차량만을 고객에게 인도하고 있다.



군산공장은 공장 종합현황의 REAL TIME(실시간)집계 및 FEED BACK SYSTEM을 구축하고 있는데, 제조공장과 부품공장과의 생산 정보공유로 JUST IN TIME(적기공급)을 실현했으며 3차종 7차형을 동시에 생산하는 유연생산 방식을 채택하여, 비효율적인 생산요소(재고·낭비요인)를 제거한 LEAN 생산방식 도입으로 고객이 ‘성능좋은 안전한 무결점의 차’를 인도받을 수 있도록 최소의 리드타임 생산방식을 채택하고 있다.



