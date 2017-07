전북대병원 김효선 전공의, 응급의학 최상위 저널에 연구논문 게재 천경석 기자 | 1000ks@jjan.kr / 등록일 : 2017.07.20 / 최종수정 : 2017.07.20 21:25:44 전북대학교병원(병원장 강명재)은 응급의학과 김효선 전공의가 쓴 연구논문이 응급의학 분야 최상위 저널로 평가받는 ‘아메리칸 저널 오브 이머전시 메디신’(American Journal of Emerge



ncy Medicine) 최신호에 게재됐다고 20일 밝혔다.



김 전공의는 ‘흡인성 폐렴 환자에서 병원 내 사망률 예측을 위한 초기 혈청 알부민 수치 진단 성능’을 주제로 논문을 게재했다.



김 전공의는 논문에서 알부민 레벨이 사망률을 예측하는 진단적 가치가 있다는 것을 밝혀냈고 이 연구결과는 향후 감염환자 치료에 큰 도움이 될 것으로 평가 받고 있다.



한편, American Journal of Emerg



ency Medicine은 국제저널 SCIE(과학기술 논문 추가 인용 색인)에 속하며 응급의학 분야의 최상위 저널로 평가된다. 전북대학교병원(병원장 강명재)은 응급의학과 김효선 전공의가 쓴 연구논문이 응급의학 분야 최상위 저널로 평가받는 ‘아메리칸 저널 오브 이머전시 메디신’(American Journal of Emergency Medicine) 최신호에 게재됐다고 20일 밝혔다.김 전공의는 ‘흡인성 폐렴 환자에서 병원 내 사망률 예측을 위한 초기 혈청 알부민 수치 진단 성능’을 주제로 논문을 게재했다.김 전공의는 논문에서 알부민 레벨이 사망률을 예측하는 진단적 가치가 있다는 것을 밝혀냈고 이 연구결과는 향후 감염환자 치료에 큰 도움이 될 것으로 평가 받고 있다.한편, American Journal of Emergency Medicine은 국제저널 SCIE(과학기술 논문 추가 인용 색인)에 속하며 응급의학 분야의 최상위 저널로 평가된다. 천경석 기자 다른기사 보기 <최근기사순 / 인기기사순> 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 자동등록방지용 코드를 입력하세요! 확인 - 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)