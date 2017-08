예수병원 김형태 교수, 2018년 후즈후인더월드에 등재 천경석 기자 | 1000ks@jjan.kr / 등록일 : 2017.08.29 / 최종수정 : 2017.08.29 22:22:59 예수병원(원장 권창영) 마취통증의학과 김형태 교수가 마르퀴즈 후즈 후(Marquis Who’s Who)에서 발행하는 2018년 ‘후즈후인더월드(Who ‘s Who in the World)’에 등재됐다.



김 교수는 마취통증의학과 분야 과학기술논문 색인지수(SCI)급 논문을 포함해 국내·국제학술지에 주저자 및 책임저자 논문 20여 편과 공저자 논문을 다수 발표했고, 대한마취통증의학회 임원과 국내외 논문심사위원으로도 활발히 활동해 업적을 인정받았다.



마르퀴즈 후즈후사(社)는 미국인명정보기관(ABI), 영국 케임브리지 국제인명센터(IBC)와 함께 세계 3대 세계인명사전을 발행하는 곳으로 세계적으로 가장 오래된 세계인명기관으로 알려져 있다.

