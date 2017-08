전북대 출신 최대웅 박사, 미 루이지애나 주립대 조교수 임용 김종표 기자 | kimjp@jjan.kr / 등록일 : 2017.08.30 / 최종수정 : 2017.08.30 22:52:44 전북대 경영학과 졸업생인 최대웅 박사(34)가 최근 미국 루이지애나 주립대(Louisiana State University) 조교수로 임용돼 눈길을 끌고 있다.



완주 출신인 최 씨는 2009년 전북대를 졸업한 뒤 미국 앨라배마 주립대(University of Alabama)에서 석사학위를 받았고, 지난해 같은 대학에서 재무학 박사학위를 취득했다.



최 박사는 미국 앨라배마 주립대에서 지난 2013년부터 기업 재무(Business Finance), 금융시장론 (Financial Markets and Insti tutions), 재무관리 (Intermediate Fin ancial Managem ent) 등의 학부 과목을 강의하다 최근 루이지애나 주립대 경영대학 조교수에 정식 임용됐다.



최대웅 교수는 "그 동안 실패와 어려움도 많았지만 도전정신으로 여러 난관을 이겨낼 수 있었다"며 "포기하지 않고 열심히 노력한다면 꼭 꿈을 이룰 수 있다는 희망을 후배들에게 전하고 싶다"고 밝혔다.

