원광대 조형예술디자인대학 귀금속보석공예과 4학년 박수진·장한빛 학생이 최근 일본에서 개최된 '2017 아타미 국제 주얼리 전시회' 공모전에서 입선에 선정됐다.매년 일본에서 개최되는 이 전시회는 전문적인 주얼리 작가들이 참가하는 국제 장신구 공모전으로 올해는 21개국에서 346명의 작가가 응모한 가운데 97명의 입상자가 선정됐다.시상식은 오는 11월18일 열리며, 12월24일까지 일본 Museum of Arts & Crafts ITAMI에서 시상 작품 전시가 이루어질 예정이다.박·장 학생은 각각 '생명의 강인함'과 'I dream of deviance'를 주제로 출품해 입상자 명단에 이름을 올렸으며, 박양은 "길을 걷다가 떨어져 있는 마른 나뭇가지를 보고 지렁이로 착각해 놀란 적이 있는데 죽어있다고 생각했던 나뭇가지에서 강한 생명력을 느끼고 작품을 만들었다"고 설명했다.

