짠 뉴스 [20171016 주간 짠 툰] WINTER IS COMING 이권중 기자 | mootuk44@naver.com / 등록일 : 2017.10.16 / 최종수정 : 2017.10.16 18:03:55 WINTER IS COMING

#1.

(K 기자와 L 기자가 걸어가는 중이다. 가을 하늘은 높고 푸르지만, 공기는 차갑다.)

#2.

(알러지 비염을 앓고 있는 L 기자가 가려움에 코를 비비고 있으며 눈에는 다크서클이 짙게 내려있다.)

L기자 “이제 많이 추워졌네요. 찬바람 때문에 코가 막혀서 잠을 잘 수가 없어요!”

#3.

K기자 “ 저도 감기 때문에 주말이 없어졌어요! 올해는 작년보다 더 춥다고 하던데….

L기자 “그렇다는 건!”

#4.

<WINTER IS COMING>

(대륙성고기압+중국발 미세먼지가 한반도를 덮치는 모습)

(K 기자와 L 기자가 각각 감기와 알러지로 떨고 있다.) 이권중 기자 다른기사 보기 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 자동등록방지용 코드를 입력하세요! 확인 - 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)