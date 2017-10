전북대, 개교 70주년 첨단재료 국제학술대회 성료 김종표 기자 | kimjp@jjan.kr / 등록일 : 2017.10.24 / 최종수정 : 2017.10.24 22:48:52 전북대가 개교 70주년을 맞아 첨단 기능성 재료 및 구조용 복합재료 공정·제조 분야 세계 최고의 학회인 ‘국제 첨단 재료공정 및 제조학회(Twenty-Sixth International Conference on the Processing and Fabrication of the Advanced Materials, PFAM-26)’ 학술대회를 열었다.



지난 16일부터 일주일간 계속된 이번 학회에는 첨단 복합재료 분야 국내외 학자 400여 명이 참석해 미래 복합재료 공정 및 제조 산업의 최근 연구 결과와 발전현황, 그리고 미래 전망 등을 소개했다.



특히 이 학회의 창설자인 미국 에크론대학의 스리바스탄(T. S. Srivatsan) 교수를 비롯해 이우일 서울대 부총장, 한국연구재단 기초연구본부장인 홍순형 카이스트 교수, 호주 스윈번공대 알란 라우(Alan Lau) 교수 등 복합재료 분야의 세계적 연구자들이 대거 참석해 최근의 연구결과를 놓고 열띤 토론을 펼쳤다.



학회 조직위원장인 전북대 이중희 교수(대학원 BIN 융합공학과)는 "이번 학술대회를 통해 미래 복합재료 제조·공정에 대한 연구 결과를 공유하고 이에 따른 개발을 가속화 할 수 있을 것"이라며 "특히 탄소복합재료의 세계적인 메카로 부상하고 있는 전라북도 지역산업에도 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

