예비 창업인의 장 'Start Up 전북 2017' 중기청-도내 32개 기관 합동 / 27일~내달 10일까지 진행 강현규 기자 | kanghg@jjan.kr / 등록일 : 2017.10.25 / 최종수정 : 2017.10.25 23:07:23 전북지방중소벤처기업청(청장 김광재)은 창업·벤처에 대한 국민적 공감대 형성과 창업활성화를 위해 도내 32개 기관 합동으로 ‘Start Up 전북 2017’ 행사를 10월 27일~11월 10일까지 2주간에 걸쳐 진행한다고 25일 밝혔다.



그간 ‘Start UP 전북’ 행사는 창업·벤처 지원기관별로 개최해 온 행사를 창업·벤처 주간을 지정해 공동으로 운영하자는 취지로 지난해부터 개최해 올해로 2회를 맞이 했다.



‘Start up 전북 2017’의 행사는 도내 32개 기관의 29개 프로그램으로 구성돼 전북 전지역에서 운영될 예정으로 개회식에서는 전라북도 창업·벤처주간 선포식과 창업경진대회 시상식, 창업·벤처 아이디어 제품 전시·판매행사가 진행된다.



부대행사로는 전북메이커스 박람회 및 포럼, 메이커 문화활동 시연, 취·창업한마당, 비즈쿨캠프, 전북벤처포럼 등 23개 프로그램이 지역별로 펼쳐진다.



전북중기청 김광재 청장은 “Start up 전북 2017 행사는 도내 창업지원기관의 역량을 하나로 결집시키는 마중물의 단초가 될 것이다”며, “도내 창업지원기관의 역량이 한자리에 모인만큼 창업·벤처기업인과 예비창업자들에게 뜻 깊은 자리가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다. 강현규 기자 다른기사 보기 <최근기사순 / 인기기사순> 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 자동등록방지용 코드를 입력하세요! 확인 - 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)