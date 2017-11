전주패션협회, '2017 한지티셔츠데이 Do! See! 樂!' 개최 김보현 기자 | kbh768@jjan.kr / 등록일 : 2017.11.05 / 최종수정 : 2017.11.05 23:22:27 (사)전주패션협회(회장 최경은)가 지난 4~5일 전주 한옥마을 공예품전시관 마당에서 문화 행사 ‘2017 한지티셔츠데이 Do! See! 樂!’을 성황리에 개최했다.



전주패션협회는 한지패션의 실용화와 대중화를 위해 매년 ‘한지사 티셔츠 디자인 공모전’을 열고 있다. 올해도 수십 여 팀이 참가해 관객 1000여 명 앞에서 한지의 아름다움을 알렸다. 올해 공모전 대상(100만 원)은 문은영패션아카데미 소속 디자인 전공생들이 모여 만든 ‘댄스클럽’팀. 대상 외에 18개 팀이 상장과 총 300여만 원의 상금을 받았다.



이밖에 한지티셔츠 핸드 페인팅, 스텐실 디자인 체험, 지난해 공모전 수상작 전시 등이 진행됐다.



