[트럼프 환영식 어떻게 진행되나] 청와대 경내서 전통·현대 조화…입장 땐 전용곡 연주 이성원 기자 | leesw@jjan.kr / 등록일 : 2017.11.06 / 최종수정 : 2017.11.06 23:33:29 도널드 트럼프 미국 대통령이 7일과 8일 미국 대통령으로서는 25년 만에 우리나라를 국빈 방문한다.



청와대는 첫 날인 7일 오후 2시 30분 최고의 손님에 대한 예와 격식을 갖춰 트럼프 대통령 내외를 위한 공식 환영식을 청와대 경내에서 개최할 예정이라고 밝혔다. 공식 환영식에서는 약 300명의 장병들로 이뤄진 의장대와 군악대가 전통과 현대가 어우러진 장면을 연출하며, 양국 정상 간 인사 교환, 도열병(전통 기수단) 통과, 양국 국가 연주, 의장대 사열, 환영인사, 공식수행원과의 인사 교환의 순서로 진행된다.



입장곡은 25년만의 국빈방문의 의미를 살려 특별히 미국 대통령 전용 공식 입장곡인 ‘Hail to the Chief’를 연주하며, 퇴장곡도 처음으로 문재인 대통령 전용곡인 ‘Mr. President’를 연주한다.



양국 정상은 공식 환영식을 마치고 본관으로 이동해 1층 로비에서 방명록에 서명하고, 단독 정상회담, 확대 정상회담, 친교 산책, 공동 언론행사 등의 일정을 소화한다.



저녁에는 트럼프 대통령 내외와 수행원 등 120명을 초청해 두 시간 동안 만찬을 함께 하며, 만찬 중에는 KBS 교향악단이 한·미 양국관계의 탄탄한 행진이 계속되길 바라는 의미로 '경기병서곡' 등을 연주할 예정이다.

