군산의료원 신경과 장혁 과장, 세계 3대 인명사전에 등재 문정곤 기자 | diver326@jjan.kr / 등록일 : 2017.11.08 / 최종수정 : 2017.11.08 23:01:21 군산의료원 신경과 장혁 과장이 세계 3대 인명사전 중 하나인 마르퀴즈 후즈 후 인더 월드(Marquis Who ‘s Who in the world) 2018년판에 등재됐다.



장 과장은 뇌졸중과 치매에 대한 다수의 논문을 국제 및 국내 학술지에 발표하며 활발한 연구 활동을 수행한 성과를 인정받고 있다.



특히 지난해 발표한 ‘뇌진탕 후 발생한 일시적인 혈액뇌장벽 파괴’연구 논문은 우리나라 신경과학회 최고 권유지인 대한신경과학회지에 기재된 바 있다.



장 과장은 대한신경과학회 호남지회 회장, 호남뇌졸중연구회 회장, 영호남신경과학회 홍보이사 등, 뇌졸중, 치매, 간질학회에서 정회원으로 활동하고 있다.



한편 세계 3대 인명사전은 영국 케임브리지 국제 인명센터(IBC)와 미국 인명정보기관(ABI)에서 발간하는 인명사전과 더불어 세계 3대 인명사전으로 손꼽히고 있으며, 100년 넘는 역사를 지닌 세계인명기관으로 매년 다양한 분야의 인물을 선정, 기록한 '후즈후인더월드'를 발간하고 있다.

