군산대 하윤도 교수, 국제인명사전 등재 문정곤 기자 | diver326@jjan.kr / 등록일 : 2017.12.14 / 최종수정 : 2017.12.14 22:10:58 군산대학교 조선해양공학과 하윤도 교수(38)가 세계 3대 인명사전 발행기관 중 하나인 ‘국제인명센터(IBC)’ 선정 ‘Top 100 Engineers 2017’과 ‘Great Men and Women of Science’에 잇달아 등재된다.



40여년의 역사를 가진 ‘국제인명센터’는 영국 케임브리지에 위치하는 유럽의 대표적 인명기관으로 주로 개인적, 학술적 연구에서 중요한 업적을 달성한 전 세계의 학자 및 연구자를 등재하고 있다.



하 교수는 서울대학교에서 전산역학 및 최적설계를 전공하고 전산역학을 통해 구조 최적설계 및 동적파괴역학 매커니즘을 규명하는 연구를 활발하게 수행해 왔고, 한국 전산구조공학회 논문상 수상(2015) 및 한국 전산구조공학회 우수논문발표상(2012)을 수상한 바 있다.



특히 지난해에도 IBC의 ‘21세기의 우수한 지식인 2000명’ 및 세계 3대 인명사전인 ‘마르퀴즈 후즈후 인더월드’에 등재된 바 있다. 군산대학교 조선해양공학과 하윤도 교수(38)가 세계 3대 인명사전 발행기관 중 하나인 ‘국제인명센터(IBC)’ 선정 ‘Top 100 Engineers 2017’과 ‘Great Men and Women of Science’에 잇달아 등재된다.40여년의 역사를 가진 ‘국제인명센터’는 영국 케임브리지에 위치하는 유럽의 대표적 인명기관으로 주로 개인적, 학술적 연구에서 중요한 업적을 달성한 전 세계의 학자 및 연구자를 등재하고 있다.하 교수는 서울대학교에서 전산역학 및 최적설계를 전공하고 전산역학을 통해 구조 최적설계 및 동적파괴역학 매커니즘을 규명하는 연구를 활발하게 수행해 왔고, 한국 전산구조공학회 논문상 수상(2015) 및 한국 전산구조공학회 우수논문발표상(2012)을 수상한 바 있다.특히 지난해에도 IBC의 ‘21세기의 우수한 지식인 2000명’ 및 세계 3대 인명사전인 ‘마르퀴즈 후즈후 인더월드’에 등재된 바 있다. 문정곤 기자 다른기사 보기 <최근기사순 / 인기기사순> 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 자동등록방지용 코드를 입력하세요! 확인 - 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)