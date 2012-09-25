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인사 - 완주군
전북일보   |  desk@jjan.kr / 등록일 : 2018.01.15  / 최종수정 : 2018.01.15  23:37:10
◇4급 승진

△윤재봉 행정복지국장△소병주 의회사무국장

◇5급 전보

△한병삼 기획감사실장△오경택 재정관리과장△강무장 환경위생과장△전영선 일자리경제과장△김완태 의회사무국 의회전문위원△최인규 상하수도사업소장△여기현 상관면장

◇5급 승진

△강향임 의회사무국 의회전문위원 직대△박병윤 완주산업단지소장 직대△곽인근 화산면장 직대△김은중 동상면장 직대

◇ 6급 전보

△박찬민 기획감사실 정책평가팀장△박서현 기획감사실 법무규제개혁팀장△홍성희 행정지원과 군민소통팀장△황현자 행정지원과 정보통신팀장△오현영 행정지원과 인구정책팀장△배귀순 사회복지과 여성가족팀장△김지현 관광체육과 관광마케팅팀장△김효순 종합민원과 민원팀장△이종일 재정관리과 세정팀장△심미정 재정관리과 세입관리팀장△이연정 환경위생과 위생안전팀장△오성택 일자리경제과 투자유치팀장△박준석 일자리경제과 기업지원팀장△최옥현 건설교통과 도로시설팀장△염용철 도시개발과 도시재생팀장△최용민 재난안전과 재해대책팀장△김경환 공영개발과 공영관리팀장△최성호 공영개발과 공영개발팀장△노문우 보건소 보건행정팀장△이진숙 보건소 의약관리팀장△심해경 보건소 감염병관리팀장△전영옥 농업기술센터 농촌지원과 인력육성팀장△권현식 완주산업단지사무소 운영팀장△강평식 상하수도사업소 상수도팀장△임세우 삼례읍 부읍장(총무팀장)△구자빈 삼례읍 팀장요원△강인숙 봉동읍 팀장요원△서정기 용진읍 부읍장(총무팀장)△김명화 용진읍 맞춤형복지팀장△김현봉 상관면 부면장(총무팀장)△박미란 상관면 팀장요원△서유진 이서면 팀장요원△임택빈 소양면 부면장(총무팀장)△황미선 비봉면 팀장요원△국혜숙 화산면 팀장요원△황진숙 동상면 팀장요원△정근아 경천면 맞춤형복지팀장△이운성 행정지원과△김영수 환경위생과△최병춘 공영개발과△황숙경 보건소△송중한 이서면△서금란 교육아동복지과

◇6급 승진

△김동민 행정지원과△임병철 행정지원과△이정순 사회복지과△임주헌 사회복지과△최영환 관광체육과△권정이 종합민원과△박성준 종합민원과△최승민 종합민원과△유재덕 일자리경제과△채범수 농업농촌식품과△최성은 보건소△이주연 화산면△윤상철 동상면△국승제 경천면

◇7급 전보

△국병구 기획감사실△서지연 사회복지과△윤미애 종합민원과△김현자 일자리경제과△이효숙 농업농촌식품과△정경모 공영개발과△이가영 보건소△김광희 상하수도사업소△유수연 삼례읍△박주성 이서면△김영옥 경천면

◇7급 승진

△김인숙 기획감사실△김기중 행정지원과△이수연 행정지원과△이지은 관광체육과△성현옥 관광체육과△전이영 재정관리과△이진곤 재정관리과△배국진 공동체활력과△김유미 건설교통과△이용환 도시개발과△박종현 재난안전과△김은영 보건소△박찬기 완주산업단지사무소△이호재 용진읍△이윤주 상관면△조선희 소양면△최기현 화산면

◇8급 전보

△강진실 교육아동복지과△송진석 농업농촌식품과△정대성 도시개발과△문현민 보건소△정희현 농업기술센터 농촌지원과△강동구 완주산업단지사무소 △고환희 시설공원사업소△김오주 봉동읍

◇8급 승진

△박승연 교육아동복지과△김남희 문화예술과△강병권 일자리경제과△신보경 농업농촌식품과△양수빈 재난안전과△김재용 보건소△김연호 완주산업단지사무소△문권향 고산면△박정희 화산면

◇9급 전보

△오진솔 기획감사실△이정현 기획감사실△최승환 기획감사실△양수영 사회복지과△윤동일 재정관리과△유보배 도시개발과△심성우 도시개발과△박현미 농업기술센터 기술보급과△이솔잎 시설공원사업소△황효민 삼례읍△서명종 봉동읍△이명대 경천면

◇지도사

△엄순임 농업기술센터 농촌지원과

◇신규임용

△최은성 행정지원과 △박가람 사회복지과△유 란 교육아동복지과△최은형 문화예술과△이혜영 종합민원과△백성미 재정관리과△김이슬 환경위생과△임진만 일자리경제과△김혜연 공동체활력과△이민정 농업농촌식품과△송수진 산림축산과△박은혜 건설교통과△손태일 도시개발과△문영민 도시개발과△김영만 재난안전과△강상열 농업기술센터 기술보급과△노기탁 상하수도사업소△김정대 삼례읍△이혜승 삼례읍△이은실 봉동읍△오경식 운주면△소윤정 용진읍△김지현 이서면△이우석 이서면△임소희 소양면△전성옥 고산면△박다솜 고산면△이재혁 비봉면△전현주 화산면△김나연 화산면
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