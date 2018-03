군산대 하윤도 교수, '마르퀴즈 후즈 후 인 더 월드' 등재

저작권자 © 전북일보 무단전재 및 재배포 금지

군산대학교 공과대학 조선해양공학과 하윤도 교수(39)가 그간의 우수한 연구 성과를 인정받아 세계 3대 인명사전 중 하나인 ‘마르퀴즈 후즈 후 인 더 월드(Marquis Who’s Who in the World)’ 2018년판에 등재됐다.하 교수는 지난 2016년에도 Marquis Who’s Who in the World에 등재됐으며, 같은 해 영국 국제인명센터(IBC)의 ‘21세기의 우수 지식인 2000인 (2000 Outstanding Intellectual of the 21st century)’에도 등재된 바 있다.또한 2017년에는 국제인명센터(IBC) 선정 ‘Top 100 Engineers 2017’ 및 ‘Great Men and Women of Sc ience’에 잇달아 등재됐다.하 교수는 2008년 서울대학교에서 공학박사 학위 취득 후 2008년~2011년 미국 네브라스카·링컨 대학 박사 후 연구원을 거쳐 2011년부터 군산대학교에 재직 중이다.한편 100여년의 역사를 가진 마르퀴즈 후즈후 인 더 월드는 미국 인명정보기관(ABI), 영국 국제인명센터(IBC)와 더불어 세계에서 가장 권위 있는 3대 인명사전 중 하나로 매년 각 분야에서 세계적인 인물을 선정해 프로필과 업적을 등재하고 있으며 엄격한 선정기준으로 최고 권위를 인정받고 있다.