저작권자 © 전북일보 무단전재 및 재배포 금지

군산대학교 해양과학대학 식품생명공학과 김용태 교수가 세계 3대 인명사전 중 하나인 ‘마르퀴즈 후즈 후 인 더 월드(Marquis Who’s Who in the Wor ld)’ 2018년판에 등재됐다.김 교수는 또한 그간의 우수한 성과들을 인정받아 마르퀴즈 후즈 후에서 선정하는 세계적 권위의 2018년 마르퀴즈 후즈 후 평생공로상(Albert Nelson Mar quis Lifetime Achievement Award)을 수상했다.김 교수는 해양생물 유래 알츠하이머 질환 예방 및 치료용 생리활성 물질 개발, 각종 질병관련 프로테아제 효소활성 메커니즘 규명 및 저해제 탐색에 대한 연구로 SCI 논문을 다수 게재했다.최근에는 농·수산물 유래 항노화, 항치매 기능성 소재 및 기능성 식품 개발에 대한 연구를 진행하고 있다.