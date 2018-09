전북은행장학문화재단, ‘JB Dream up 진로코칭캠프’ 호응

JB금융그룹 전북은행장학문화재단(이사장 김영구)은 지난 18일부터 20일까지 3일간 전북은행 본점 19층 연수원에서 도내 중학생 120여명을 대상으로 ‘JB Dream up 진로코칭캠프’를 실시했다고 26일 밝혔다.



‘JB Dream up 진로코칭캠프’는 적성진단, 진로설계, 프레디저 프로그램, 리더십 스피치, 진로 포트폴리오와 관련된 강의와 IT, 방송, 뷰티, 의료, 법률 등 각 분야의 멘토 특강까지 청소년들에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 다양한 프로그램으로 진행됐다.



특히 이번 캠프에서는 드론 파일럿, 3D 프린팅 전문가, 아나운서, JYM 뷰티 대표, 푸른 안과 원장, 전북은행 변호사 등 분야별 전문가들이 멘토로 참여해 청소년들과 직업군별 다양한 정보와 경험담 등을 나누며 참가 학생들로부터 큰 호응을 얻었다.



전북은행장학문화재단 김영구 이사장은 “이번 캠프를 통해 우리의 미래인 청소년들이 다양한 직업 세계를 경험하고 주체적으로 진로를 설계하는데 큰 도움이 되었길 바란다”고 밝혔다.

