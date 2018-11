전북대 조용진 교수, 미국 농생물학회 ‘최우수논문상’

논문집 게재 논문 중 상위 5% 최고 권위 논문상 영예

전북대학교 농생대 생물산업기계공학과 조용진 교수

전북대학교(총장 이남호)는 농생대 생물산업기계공학과 조용진 교수(사진)가 최근 미국 미시건주 디트로이트에서 개최된 미국농생물공학회(Americal Society of Agricultural and Biological Engineers) 연차 학술대회에서 최우수 논문상(Superior Paper Award)을 수상했다고 11일 밝혔다.



이 상은 미국농생물공학회가 발간하는 논문집에 게재된 논문 중 상위 5%의 우수논문 발표자에게 수여하는 분야 최고 권위의 논문상이다.



조 교수는 광반사와 전기, 물리성 측정 센서들을 이용해 현장에서 다양한 농경지 토양의 물리·화학적 특성 예측 정확도를 높이는 데 목적을 두고 세 가지 방법에 의한 측정 자료를 융합하여 분석하는 기법을 개발했다.



그는 토양 지역 및 깊이별 정보를 반영하여 각각의 센서 측정 정확도는 몰론 기존의 측정방법에 의한 것보다도 토양 물리적 및 화학적 특성 정보의 예측 정확도도 획기적으로 높였다는 평가를 받았다.



조 교수가 주저자로 참여한 이 연구 논문은 지난해 미국농공학회지(Transactions of the ASABE)에 게재됐다.