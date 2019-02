몬스타엑스 셔누, 아이돌 먹방 프로젝트 '옴뇸뇸뇸' 고정 발탁

몬스타엑스 셔누 / 사진제공=스타쉽엔터테인먼트

보이그룹 몬스타엑스의 셔누가 역대급 먹방 데뷔에 나선다.

소속사 스타쉽엔터테인먼트는 "몬스타엑스 셔누가 오늘(26일) 밤 10시 공개되는 CJ ENM 음악 디지털 스튜디오 M2의 신규 프로그램 <옴뇸뇸뇸>의 단독 호스트로 고정 출연한다"고 26일 밝혔다.

<옴뇸뇸뇸>은 M2가 새롭게 선보이는 아이돌 먹방 프로젝트로, 본 방송에 앞서 셔누는 독특한 식(食)생활기록부를 공개하며 팬들의 호기심을 모았다.

해당 식(食)생활기록부를 통해 셔누는 낯선 음식에 대한 도전 정신에는 스스로 별 다섯 개를 부여하고, 특이 식습관으로는 나온 음식을 한입씩은 먹어보려 하는 것을 꼽으며 독보적인 식사법을 공개했다. 그뿐만 아니라 팬들과 함께하고 싶은 음식으로 "셰프님을 초빙한 통 멧돼지 바베큐"를 선택해 색다른 팬 사랑을 전하기도 했다.

더불어 <옴뇸뇸뇸>으로부터 컴백을 기념해 받은 치킨 꽃다발도 함께 공개해 보는 이들의 웃음을 자아냈고, 미지의 음식을 너무나 맛있게 먹는 먹방 ASMR(특정 소리로 뇌를 자극해 심리적인 안정을 유도하는 영상)을 티저 영상으로 공개하며 본 방송에 대한 기대감을 더욱 높였다.

남다른 먹방 예고로 이목을 끈 셔누는 평소 팬들 사이에서도 유명한 몬스타엑스 내 미식가 겸 대식가다. 특히 자기 전에는 먹방을 즐겨본다고 밝히는가 하면 최근 출연한 <진짜사나이300>에서 고기쌈부터 삼계탕, 각종 과자와 탄산음료 등 남다른 먹방 본능을 드러낸 바 있다. 이를 바탕으로 셔누는 <옴뇸뇸뇸>에서 역대급 먹방을 선보이며 아이돌 먹방계의 한 획을 그을 전망이다.

셔누는 소속사를 통해 “제가 너무나 자신 있고 또 도전해보고 싶었던 방송 중의 하나인 먹방에 이렇게 단독 호스트로 도전할 수 있어서 촬영 내내 굉장히 신났고 즐거웠다”며 “앞으로도 맛있는 음식과 함께 보시는 모든 분이 깜짝 놀랄만한 먹방을 선보일 예정이니 많이 기대해 주셨으면 좋겠다”고 남다른 소감을 전했다.

셔누는 몬스타엑스의 멤버로, 솔직함과 순수함을 보여줬던 <정글의 법칙>, <립스틱 프린스 시즌 1,2>, <진짜사나이300>와 에너지 넘치는 무대 퍼포먼스를 보여준 <힛 더 스테이지>까지 음악과 방송을 넘나들며 다채로운 활약을 선보이고 있다.

셔누가 속한 몬스타엑스는 지난 18일 새 앨범 <THE 2ND ALBUM : TAKE.2 'WE ARE HERE'>와 수록 타이틀곡 'Alligator'를 발표, 국내를 넘어 전 세계에서 순항 중이다. 해당 앨범은 ‘월드와이드 아이튠즈 앨범 차트' 에서 1위,

'아이튠즈 앨범 차트' 전 세계 24개 지역 1위, '아이튠즈 톱 K팝 송 차트' 전 세계 8개 지역 1위에 오르며 몬스타엑스의 높은 글로벌 인기를 자랑했다. 또한, <빌보드>에서 기사와 뉴스 모두 동시 보도됐고 각종 음원 차트에서 앨범 전곡 차트인은 물론 음반 차트 1위를 기록하며 가요 팬들의 높은 사랑을 받고 있다.

한편, 셔누가 출연하는 <옴뇸뇸뇸>은 CJ ENM 음악 디지털 스튜디오 M2 채널을 통해 오늘(26일) 밤 10시 공개된다.