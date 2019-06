완주군여성단체협의회가 가족과 함께하는 요리, 원예, 마술, 안전 등을 체험하는 ‘가족과 함께 GO! GO! GO! (배우고 체험하고 시작하고)’ 프로그램을 지난 1일부터 시작했다.

가족과 함께 GO! GO! GO! 프로그램은 완주군 거주 초등학생 가정 100세대 200여명을 대상으로 지난 1일부터 시작했으며, 오는 22일까지 3차례에 걸쳐 진행된다. 이 프로그램은 가족과 함께 쿡(cook) 킹(king) 클래스(1회), 가족과 함께하는 힐링원예교실과 버블매직콜라보쇼(1회), 가족과 함께 119재난종합체험(1회)으로 구성됐다.

오는 8일에는 힐링원예교실, 버블매직 콜라보쇼, 22일에는 전북119안전체험관에서 체험활동이 이뤄질 예정이다.

신앵자 완주군여성단체협의회 회장은 “부모와 아이가 행복해 하는 모습을 보니 뿌듯하다”며 “앞으로 완주군의 저출산 극복을 위한 대안을 더욱 고민하고 일·가정양립 문화에 앞장서겠다”고 말했다.