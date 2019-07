[과학 다큐멘터리] '인류 진화의 비밀' 1부. 인류의 기원(The Origins of Humanity)

스틸 = EBS ‘과학 다큐멘터리’

EBS ‘과학 다큐멘터리’에서는 최초의 인류에서부터 현대 인류에 이르기까지, 수백만 년에 걸친 인류의 진화 과정을 고화질의 생생한 영상으로 재현해 보여주는 ‘인류 진화의 비밀’ 3부작 시리즈(원제 : Out of the Cradle)을 방송한다.

수백만 년 전 아프리카 대륙에 인류가 등장한 이래, 그들의 후손은 몇 개의 혈통으로 나누어진 후, 단 한 종만 제외하고 모두 멸종되었다.

최근의 연구에 따르면 지구 상에 살았던 인류는 20여 종에 이르며, 몇몇은 생존을 위해 서로 경쟁하며 같은 시대를 살기도 했다.

하지만 이런 경쟁 속에서 현대 인류의 직계 조상이 된 이들은 다른 종에 비해 강한 존재가 아니었으며, 오히려 여러 가지 면에서 가장 취약한 종이었다.

이들이 최후까지 살아남게 된 이유와 배경은 무엇이었는지 여러 전문가의 연구와 의견을 통해 우리 조상의 과거를 추적해 본다.

약 440만 년 전, 아프리카에 기이한 종이 나타났다.

이들은 나무에서 생활하며 육지에서 직립보행을 했지만, 이렇게 두 발로 걷는다는 것이, 숲의 다른 거주자들과의 경쟁에서 유리한 점은 아니었다.

하지만 우연한 사건과 여러 가지 위기를 거치면서, 단점이 장점으로 변하는 운명의 반전을 겪게 되고, 결국은 최후까지 살아남아 현대의 인류까지 이르게 된다.

과연 우리의 조상들에겐 어떤 일이 있었던 것일까?