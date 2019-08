서중혁 전북대 수의사, 일본 수의안과학회 ‘우수논문상’ 수상

전북대학교 수의과대학 소속 서중혁 수의사가 2019 일본 수의안과학회 학술대회에서 우수논문상을 받았다.

서 수의사는 개에게 걸리는 아토피가 눈물막과 안표면 등의 눈 질환에도 영향을 미치고, 이러한 질환에 점액 분비 촉진제인 디쿠아포솔을 점안했을 때 효과가 있음을 밝힌 연구 성과를 발표해 학회에서 주목을 받았다.

수상 논문 제목은 ‘아토피에 이환된 개에서 디쿠아포솔 점안 전 후의 눈물막과 안표면에 대한 평가(Evaluation of the tear film and ocular surface before and after instillation of diquafosol in atopic dogs)’다.

서중혁 수의사는 “이번 연구를 통해 아토피가 사람에서처럼 개에게서도 피부뿐 아니라 눈물막과 안표면에 영향을 미쳐 눈 질환으로 이어진다는 것을 확인했다”며 “아토피에 걸린 개의 눈물막과 안표면 연구와 디쿠아포솔이 눈물막과 안표면에 미치는 영향에 대한 연구 등에 유용한 자료로 활용될 수 있을 것”이라고 밝혔다.