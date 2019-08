위키미키, 신곡 ‘Tiki-Taka(99%)’ 뮤직비디오 티저 공개

'썸머송X칼군무X패션' 썸머 걸 위키미키! 청량 시너지 발산!

14일 리패키지 앨범 발매&뮤직비디오 본편 공개!

16일, 뮤직뱅크를 시작으로 본격적인 여름 활동 예고!

위키미키 / 사진 제공 = 판타지오

위키미키(Weki Meki)의 신곡 ‘Tiki-Taka(99%)’(티키타카)의 뮤직비디오 티저가 공개됐다.

소속사 판타지오뮤직은 지난 12일 위키미키의 두 번째 싱글 앨범 ’LOCK END LOL’(락앤롤)의 리패키지 앨범 ‘WEEK END LOL’(위크앤롤)의 ‘Tiki-Taka(99%)’의 뮤직비디오 티저를 공개하며, 컴백에 대한 기대감을 끌어 올렸다.

뮤직비디오 티저 영상에서는 “Hello, Weki Meki! Here is your new mission”이라는 메시지를 받은 위키미키가 미션을 잠시 접어두고 휴가(WEEKEND)를 즐기기 위해 떠나는 모습이 담겼다. 뜨거운 여름휴가를 만끽하는 위키미키의 모습은 14일 공개되는 뮤직비디오 본편에서 공개될 예정으로 팬들의 호기심과 궁금증을 유발한다.

위키미키의 신곡 ‘Tiki-Taka(99%)’(티키타카)는 신나는 드럼비트와 그루비한 베이스라인, 시원한 신스 사운드가 어우러진 팝 댄스 곡으로 신나는 에너지를 느낄 수 있는 멜로디가 청량함을 선사한다. 짧은 패스를 주고받는다는 뜻인 ‘Tiki Taka’라는 가사가 듣는 재미를 더하며 부제인 ‘99%’는 완벽하지만 대담하게 다가오지 않는 1%가 아쉽다는 마음을 직설적이면서도 재치 있게 풀어냈다. 특히, 2주년 팬미팅에서 깜짝 공개하여 팬들의 뜨거운 호응을 끌어낸 ‘Tiki-Taka(99%)’는 위키미키의 청량 보이스와 칼군무, 패션이 한데 어우러진 썸머 크러쉬(SUMMER CRUSH)’ 매력이 가득한 썸머송으로 올여름 대중의 눈과 귀를 사로잡을 예정이다.

한편, 위키미키는 오는 14일 두 번째 싱글 앨범 ‘LOCK END LOL’(락앤롤)의 리패키지 앨범 ‘WEEK END LOL’(위크앤롤)을 발매하며, 16일 KBS2 뮤직뱅크를 시작으로 본격적인 활동에 돌입한다.