청량한 사운드와 유쾌한 에너지, 밴드 솔루션스의 단독 공연!

솔루션스, EP 「SIGNATURE」의 수록곡 무대 선보여

관객과 함께 만드는 열정적인 무대로 ‘스페이스 홀’을 뜨겁게 달구다

스틸 = EBS 스페이스 공감 [솔루션스 ‘두 번째 여정을 시작하다’]

13일 방송되는 <스페이스 공감>에서는 ‘솔루션스(The Solutions) - 두 번째 여정을 시작하다’ 편이 방송된다.

과감하고 미래지향적인 음악으로 전 세계적으로 활발한 활동을 하고 있는 밴드 ‘솔루션스(박솔, naru, 권오경, 박한솔)’가 EP 「SIGNATURE」를 들고 스페이스 공감>을 다시 찾았다. 2012년 싱글 「Sounds of the universe」로 데뷔한 후 퓨처팝 장르에 대한 새로운 해석을 시도하며 음악적 성과를 일구어낸 솔루션스는 이번 앨범 「SIGNATURE」를 시작으로 밴드의 2막을 열었다.

“제일 좋아하기 때문에 잘 하고, 다 같이 행복하게 놀 수 있는 음악”을 한다는 솔루션스. 그들에게 이번 공연은 조금 특별하다. “뮤지션이 되기 전부터 좋아했던 공감”에서 다섯 번째 무대를 선보이는 자리인 동시에, ‘두 번째 여정을 시작한다’는 부제처럼 타인을 의식하기보다는 좋아서 시작했던 음악, 그 감성을 다시금 보여주고자 하기 때문이다.

이날 솔루션스는 「SIGNATURE」의 수록곡을 선보이며 무대를 가득 채웠다. 타이틀곡 ‘In My City’를 포함해 강렬한 비트가 중독적인 ‘Hurricane`, 박솔의 보컬이 두드러지는 `Savior` 등 솔루션스 특유의 청량하고 유쾌한 사운드가 돋보이는 무대가 이어졌다. 이 밖에도 ‘Sounds of the universe`, `Ticket to the moon` 등 솔루션스의 대표곡들을 선보이며 관객의 뜨거운 환호를 받았다.

눈과 귀를 즐겁게 하는 솔루션스의 열정적인 무대는 13일 금요일 밤 11시 35분, EBS1에서 방송되는 <스페이스 공감>을 통해 확인할 수 있다.