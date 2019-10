[스페이스 공감] 2019 전주세계소리축제 - 광대의 노래 '바람의 길'

스틸 = EBS1 스페이스 공감

올해로 18회째를 맞이하고 있는 ‘전주세계소리축제’의 프로그램 중 하나인 「광대의 노래」는 예술의 전통과 실험이 공존하는 자리를 마련한다는 취지로 특별 기획된 공연이다. 2019년 「광대의 노래」에서는 ‘바람의 길’이라는 타이틀로 세계의 관악 명인들이 등장, 독창적인 연주를 펼쳤다.

첫 무대는 대만의 전통음악을 이끌어갈 차세대 뮤지션으로 꼽히는 ‘층 치엔 윈’이 열렸다. 층 치엔 윈은 중국 태평소인 ‘수오나’로 중국 전통 민요 두 곡을 역동적이면서도 섬세하게 연주하며 좌중을 압도했다. 세션으로 참여한 창 야 위안(생황), 청 페이 윈(양금)과의 호흡도 돋보였다.

다음으로는 스웨덴의 플루트·색소폰 연주자이자 작곡가로 활발하게 활동하고 있는 ‘앤더스 해그베르그’가 무대에 올랐다. 그는 ‘베이스 플루트’와 ‘콘트라베이스 플루트’로 즉흥 연주를 펼쳤다. 대중적으로 알려진 ‘플루트’와 달리 거대한 크기가 특징인 두 악기를 자유자재로 연주하는 모습에 관객은 눈을 떼지 못했다. 이날 공연에서는 대금 연주자 ‘이창선’과의 협연도 이뤄졌다.

세계적인 관악 명인들이 모이는 자리인 만큼 독특한 악기가 계속해서 등장했다. 영화 ‘티베트에서 7년은’의 음악으로 잘 알려진 명상 음악가 ‘나왕 케촉’은 원초적이면서도 깊은 소리가 나는 ‘티베트 플루트’를 연주했다. 나왕 케촉은 티베트인 최초로 그래미상 후보에 오르는 등 전 세계에 티베트 음악을 널리 전파하고 있는 세계적인 명상음악가이자, 음악으로 평화의 메시지를 전하는 인권 운동가이기도 하다. 연주 도중에 'May all be kind to each other(우리는 모두 서로에게 친절할 수 있다)'라는 문구를 읊으며 관객에게 깊은 울림을 주었다.

우리나라를 대표하는 뮤지션으로는 색소포니스트 ‘강태환’이 무대에 올랐다. 프리 재즈의 대가로 불리는 그는 이날 공연에서도 숨을 쉬지 않고 긴 시간을 연주하는 독창적인 연주 스타일을 선보였다. 무형문화재 제30호 여창 가곡 이수자인 ‘강권순’이 강태환의 연주에 맞춰 창을 하는 특별한 협동 공연도 이어졌다.

이날 공연의 피날레를 장식한 것은 앤더스 해그베르그, 나왕 케촉, 강태환의 협연이었다. 각각 베이스 플루트, 티베트 플루트, 알토 색소폰을 연주하며 즉흥적으로 호흡을 맞췄다. 10분이 넘게 이어지는 즉흥 연주에 관객은 아낌없는 박수를 보냈다.