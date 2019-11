아스트로, 미니 6집 'BLUE FLAME' 플랜 포스터 공개

푸른 불꽃과 책 사이 희미한 빛! 궁금증 자극!

‘타이틀 포스터’부터 ‘뮤직비디오 티저’까지! 다채로운 콘텐츠 공개 예정!

색다른 변신 예고한 아스트로! SNS 실시간 트렌드 검색어 상위 랭크

사진 제공 = 판타지오뮤직

그룹 아스트로(ASTRO)가 프로모션 일정을 공개하며 본격적인 컴백 카운트다운을 시작했다.

아스트로(MJ, 진진, 차은우, 문빈, 라키, 윤산하)의 소속사 판타지오뮤직은 5일 오후 6시 공식 SNS 채널을 통해 11월 20일 발매 예정인 미니 6집 앨범 'BLUE FLAME'(블루 플레임)의 프로모션 플랜 포스터를 공개했다.

푸른빛이 포스터를 가득 채운 가운데 희미한 빛이 흘러나오는 책 한 권이 눈길을 사로잡는다. 무엇보다 책은 'When they open the book, a bluish light covered all over the boys'(소년들이 그 책을 열었을 때, 푸른 불빛이 그들을 뒤덮었다)라는 문구와 연관성이 느껴져 더욱 궁금증을 자극한다.

공개된 포스터에는 6일부터 앨범 발매일인 20일까지 진행되는 아스트로의 컴백 프로모션 일정이 일목요연하게 담겨있다. 포스터 속 플랜에 따르면 아스트로는 타이틀 포스터, 트랙리스트, 콘셉트 포토에 이어 콘셉트 트레일러, 하이라이트 메들리와 뮤직비디오 티저까지 순차적으로 공개한다. 이처럼 아스트로는 컴백일까지 다채로운 콘텐츠를 선보이며 팬들의 기대감을 고조시킬 예정이다.

아스트로는 오는 20일 미니 6집 앨범 'BLUE FLAME'으로 컴백을 확정하며 푸른 불꽃이 가득한 커밍업 포스터를 공개해 색다른 변화를 예고했다. 이전 볼 수 없던 아스트로의 변신 선언에 해시태그 '#ASTRO_BLUEFLAME'이 트위터 전세계 트렌드 4위에 랭크, 국내외 팬들의 열띤 응원과 뜨거운 반응을 눈으로 확인할 수 있었다.

한편, 아스트로의 미니 6집 'BLUE FLAME'의 프로모션 콘텐츠는 아스트로 공식 SNS 채널을 통해 순차적으로 공개된다.