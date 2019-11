우주소녀, 새 앨범 'As You Wish' 타이틀곡은 '이루리' "엑시 전곡 랩메이킹·자작곡+다원 작곡 참여"

사진 제공 = 스타쉽엔터테인먼트

걸그룹 우주소녀가 새 앨범 'As You Wish'(애즈 유 위시) 트랙리스트를 공개했다.

소속사 스타쉽엔터테인먼트는 7일 공식 SNS 채널에 우주소녀의 새로운 미니앨범 'As You Wish'의 트랙리스트 이미지를 게재하고 컴백에 대한 호기심을 끌어올렸다.

공개된 트랙리스트에 따르면 이번 앨범의 타이틀곡 '이루리 (As You Wish)'를 비롯해 '행운을 빌어 (Luckitty-cat)', '야광별 (LIGHTS UP)', '우와 (WW)', 'BADABOOM (바다붐)', 'Full Moon'(풀 문), 'Don’t Touch'(돈 터치) 등 총 7개의 곡이 포함됐다.

타이틀곡 '이루리 (As You Wish)'는 히트메이커 KZ, D'DAY, Nthonius, 비오(B.O.)가 곡 작업에 참여했고, 멤버 엑시 역시 랩 메이킹에 함께해 곡의 완성도를 높였다.

뿐만 아니라 우주소녀와 오랫동안 함께 호흡을 맞춰왔던 영광의 얼굴들(Full8loom)과 진리(Full8loom), 키겐, 정호현(e.one), 최현준 등을 비롯해 대세 프로듀서들이 모두 앨범에 참여하며 다채로운 음악 색깔을 완성시켰다.

더욱이 이번 앨범에서는 멤버들의 높은 앨범 참여도가 돋보인다. 그간 자작곡 '겨울잠'과 '2월의 봄(You & I)'을 통해 꾸준히 음악적 역량을 뽐냈던 엑시는 전곡 랩 메이킹에 이어 자작곡 'Don’t Touch'를 수록하며 한층 업그레이드된 아티스트적 면모를 보여줄 계획이다. 또한, 멤버 다원도 앞서 발표했던 '우주정거장'으로 서정적인 감성을 드러낸 데 이어 수록곡 'Full Moon'의 작곡에 함께하며 음악적 성장을 또 한 번 자랑한다.

이처럼 국내 최고의 프로듀서진 참여를 바탕으로 멤버들의 특별한 음악적 감성을 더한 우주소녀의 신보 'As You Wish'에 음악 팬들의 궁금증은 더욱 높아지고 있다.

특히 개인부터 단체까지 매혹적인 걸크러시 카리스마로 무장한 포토 티저에 이어 트랙리스트를 공개하며 신곡에 대한 기대감을 한층 배가시켰다. 또한, 우주소녀가 지난 2016년 데뷔곡 '모모모'부터 올해 여름 발표했던 'Boogie Up'(부기 업)까지 마법학교, 서커스, 썸머송 등 매번 새로운 세계관과 음악 색깔을 선보이며 완벽한 소화력을 뽐냈던 만큼 어떤 콘셉트로 가요계에 등장할지 귀추가 주목된다.

한편, 우주소녀는 오는 19일 새 앨범 'As You Wish'와 수록 타이틀곡 '이루리 (As You Wish)'를 발표한다.