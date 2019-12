청와대, ‘걸어온 길 나아갈 길 100년’ 문재인 대통령 연설문 선집 발간

3·1절 기념사, 광복절 경축사 등 주요 연설 담겨

청와대는 26일 3·1독립운동과 임시정부 수립 100주년을 기념하고 새로운 100년을 준비하는 ‘걸어온 길 나아갈 길 100년’이란 제목의 문재인 대통령 연설문 선집을 발간했다고 밝혔다.

국·영문본으로 동시 편찬된 연설문 선집에는 ‘걸어온 길 나아갈 길’, ‘함께 잘사는 새로운 대한민국’, ‘평화와 번영 남북이 함께 마주할 미래’라는 3개의 소주제 아래 신년기자회견과 3·1절 기념사, 광복절 경축사 등 총 8개의 연설이 담겼다.

연설문 선집 영문본은 ‘100 Years In the Past and Future’라는 제목으로 발간됐다.

청와대는 연설문 선집 첫 장에 올린 소개글을 통해 “문 대통령은 그동안 많은 연설을 통해 국민들의 열망과 희망을 이야기했다”면서 “국민들이 주신 지혜를 담아 새로운 100년을 구상하며 함께 나눴다”라며 연설문집 발간 의미를 밝혔다.

청와대는 연설문 선집을 정부 부처, 공공도서관, 주요 대학도서관, 국내외 언론사 및 주요 싱크탱크 등에 배포할 예정이다. 청와대 홈페이지에서는 PDF 버전으로 볼 수 있다.