전주갑 김금옥 vs 김윤덕

전주을 이덕춘 vs 이상직

남원임실순창 박희승 vs 이강래

단수지역 전주병 김성주, 군산 신영대

김금옥, 김윤덕, 이덕춘, 이상직(위, 왼쪽부터), 박희승, 이강래, 김성주, 신영대(아래, 왼쪽부터)

전북지역 더불어민주당 10개 선거구 예비후보가 결정됐다.

민주당 공천관리위원회는 21일 회의를 열고 전주갑 김금옥·김윤덕 예비후보, 전주을 이덕춘·이상직 예비후보, 남원임실순창 박희승·이강래 예비후보가 경선에 나서는 것으로 결정을 내렸다.

전주병 김성주 예비후보와 군산 신영대 예비후보는 단수후보로 결정났다.

앞서 당 공천관리위원회는 지난 18일 이원택 김제부안 예비후보와 윤준병 정읍고창 예비후보를 단수후보로 결정했다.

지난 13일에는 익산갑 김수흥·이춘석 예비후보, 익산을 김성중·한병도 예비후보, 완주무주진안장수 안호영·유희태 예비후보가 경선에 나서는 것으로 결정됐다.