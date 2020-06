무더운 여름, 기타로 재즈를 연주하다

탁경주, 오는 13일 우진문화공간서 독주회

탁경주 기타리스트

이른 여름 더위를 아름다운 재즈 곡의 기타선율로 날린다. 기타리스트 탁경주씨가 13일 전주 우진문화공간서 재즈 스탠다드 독주회를 연다.

재즈 스탠다드(Jazz Standards)는 재즈 음악가들 사이에서 널리, 일반적으로 연주되는 음악. 탁 씨는 이번 독주회에서 색소폰의 거장 소니 롤린스의 역작들이 담긴 ‘테너 매드니스’앨범 수록곡을 비롯, 스탠다드 팝으로 유명한 버니스 페트케레(Bernice Petkere)의 ‘lullaby of the leaves’, 이샴존스(Isham Jones)의 ‘there is no greater love’ 등 주옥 같은 곡들을 들려준다.

4집 앨범을 낸 탁경주 기타리스트는 경희대학교 포스트모던음악학과를 졸업하고 미국 디트로이트 Wayne State University 음악학사 석사과정을 밟은 후 미국 뉴욕주 Five Towns College 재즈커머셜뮤직 석사과정을 졸업했다. 현재는 동의대학교 뉴미디어음악학과 조교수로 재직 중이다.