국악콘서트 ‘다담’, 남원시립김병종 미술관서

국립민속국악원 주최

오는 5일과 12일 진행

창작국악그룹 Sou_p(숲).

국립민속국악원(원장 왕기석)은 오는 5일과 12일 오후 2시 국악콘서트 ‘다담’ 공연을 개최한다. 이번 공연은 ‘국악과 미술의 만남을 주제로 남원 지역 명소인 남원시립김병종미술관에서 진행한다.

먼저 5일에 진행되는 다담 공연은 장승헌(공연기획자)이 출연한다. 신문방송을 전공한 그가 무용계에서 황무지나 다름없던 ‘무용기획’이라는 분야를 개척한 계기, 기억에 남는 무용인에 대한 이야기와 현재 남원시립김병종미술관에서 기획전시 중인 화가이자 시인, 무용평론가로 활동한 ‘故김영태 화가’의 삶과 작품세계에 대한 이야기를 들려준다.

우리음악 즐기기에는 ‘창작국악그룹 Sou_p(숲)’이 출연해 Let it be, 첨밀밀, Moon River 등 영화음악과 여러 지방의 아리랑을 음악적으로 재구성한 아리랑 연곡을 연주한다.

왕기석 국립민속국악원장

12일에는 왕기석 국립민속국악원장이 직접 출연한다. ‘국립창극단 활동 시절 에피소드’, ‘소리인생 예술 철학’ 등 구성진 입담을 풀어낼 예정이다. 특별히 이번 공연은 올해로 국악입문 40년을 맞은 그의 소리 인생과 지난 삶을 추억하는 뜻 깊은 자리로 따뜻한 삶의 이야기를 통해 관객들에게 진한 감동을 선사한다.

우리음악 즐기기에는 ‘박희전 가야금연주단’이 출연해 ‘해피니스’, 이강주 ‘맛’, ‘향(香)타령’ 등 감미로운 연주를 들려준다. 이날 공연에서는 전주시립국악단 단원으로 재직 중인 박희전 연주자의 강태홍류 가야금 산조도 감상할 수 있다.

관람은 사전 예약제(선착순 60명)로 진행하며, 예약은 전화(063-620-2324)나 ‘국립민속국악원’ 카카오톡 플러스친구로 가능하다.