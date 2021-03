예수병원 오주환·선인오 과장, 국제학술지 ‘플로스원’ 저널에 논문 게재

오주환·선인오 예수병원 과장

예수병원(병원장 김철승)은 신장내과 오주환·선인오 과장이 연구한 ‘쯔쯔가무시 환자에서 발생한 급성신부전에서 저알부민혈증의 임상적 의미(Clinical significance of hypoalbuminemia in patients with scrub typhus complicated by acute kidney injury)’ 논문이 세계적인 권위의 유명 학술지인 ‘플로스원(PLoS One)’ 저널 2월호에 실렸다고 4일 밝혔다.

혈청 알부민은 병원에서 손쉽게 측정할 수 있는 검사인데, 입원 당시의 알부민 수치가 쯔쯔가무시 환자에서 발생하는 급성신부전을 조기에 발견하고 중증도를 예측하는 데 도움이 된다고 보고했다. 이러한 연구 결과는 쯔쯔가무시 환자에서 발생하는 급성신부전의 진단 및 치료에 큰 도움이 될 것으로 보인다.

‘플로스원’ 저널은 미국 공공 과학 도서관이 발행하는 권위 있는 온라인 국제학술지로 2018년 임펙트 지수(Impact factor)는 2.77로 해당분야의 상위 저널이다.