6일부터 2개월간 국립익산박물관에서

정헌율 익산시장

익산시가 아시아태평양지역의 아름다운 세계유산도시·유산을 담은 사진전을 연다.

세계유산도시기구 아시아태평양지역사무처(OWHC-AP)와 함께하는 이번 사진전은 국내 회원도시 교류사업의 일환으로 아시아태평양지역의 유산도시와 세계유산의 아름다운 순간을 담아 기획됐다.

‘Memory of the World, Cities of the Future - 모두의 기억, 내일의 세계유산도시’란 주제로 6일부터 오는 6월6일까지 2개월간 국립익산박물관에서 진행된다.

‘OWHC-AP 세계유산도시 국제사진공모전’에서 수상한 작품 등 총 20여점이 전시된다.

정헌율 익산시장은 “한국세계유산도시협의회 11대 회장도시인 익산시에서 개최돼 더욱 뜻깊다. 또다른 볼거리 제공을 통해 코로나19로 지친 시민들에게 작게나마 치유와 회복의 시간이 되기를 소망한다”고 말했다.