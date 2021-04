우석대 김효정 교수, 혈전용해 단백질 ADAMTS13 구조·기능 밝혀

세계적인 과학저널 ‘사이언스 어드밴시스’논문 게재

김효정 우석대 교수

우석대학교 약학과 김효정 교수가 혈전을 용해하는 인체 단백질인 ‘ADAMTS13’구조와 기능을 밝히는 논문을 세계적인 과학저널에 게재했다.

우석대는 김 교수의 논문이 과학저널 미국 과학진흥협회에서 출간하는‘사이언스 어드밴시스(Science Advances)’(피인용지수 1.312)에 게재됐다고 22일 밝혔다.

김 교수는 ‘Crystal structure of ADAMTS13 CUB domains reveals their role in global latency’를 통해 ADAMTS13에 존재하는 CUB 파트의 구조와 역할을 소개하고 있다.

혈전을 용해하는 인체 단백질인 ADAMTS13은 내부의 CUB 파트를 이용하여 자신의 기능을 조절하는데, 이번 연구를 통해 ADAMTS13의 조절 기전을 분자 수준에서 알 수 있게 됐다.

김 교수는 “혈관 내에서 응고된 혈전은 뇌졸중과 심근경색을 비롯한 각종 질병의 원인이 되는 물질”이라면서 “이번 연구를 통해 혈전 용해 단백질인 ADAMTS13은 향후 다양한 질병의 예방과 치료에 사용될 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

이어 김 교수는 “ADAMTS13의 구조와 기능 연구는 새로운 개념의 혈전 용해제를 디자인하는 첫걸음이다”며 “이 연구가 블록버스터 신약을 개발하는 초석이 될 것”이라고 포부를 밝혔다.

생화학 분야 연구에 매진하고 있는 김 교수는 경희대를 졸업하고 서울대에서 석·박사 학위를 받았으며, 지난해 한국연구재단 사업에 선정돼 ‘여드름균의 지방분해 효소를 억제하는 치료제 개발’을 진행 중이다.

김 교수의 이번 논문은 생물학연구정보센터(BRIC)에서 운영하는 ‘한국을 빛내는 사람들’에도 소개됐다.