[들본] "아들에게 실형' 母가 진정

어머니가 종교문제로 병역을 기피한 아들에게 실형 1년6개월을 선고해 달라는 진정을 내 결국 불구속 실형 판결을 받아 1년6개월의 실형을 선고받아 눈길.

전주지법 형사4단독 강성명 판사는 11일 현역병 입영통지를 수령하고도 입영하지 않은 혐의(병역법 위반)로 불구속 기소된 장모 피고인(25·서울대 공대 3년·전주시 풍남동)에 대한 1심 선고공판에서 징역 1년6월을 선고하고 법정구속.

장씨는 지난 5월 12일 한달 뒤인 6월 28일 오후 1시까지 논산 육군훈련소에 입영하라는 현역병 입영통지를 수령하고도 자신이 믿는 특정종교를 이유로 입영하지 않은 혐의로 기소됐으며 장씨의 어머니가 재판부에 직접 “아들에게 징역 1년6월형을 내려달라”고 진정서를 제출했다고.

반론보도문 본보는 구랍 12일자 19면에 ‘아들에게 실형 母가 진정’ 제하의 기사에서 “어머니가 종교문제로 병역을 기피한 아들인 장모 피고인(25·서울대 공대 3년·전주시 풍남동)에게 실형 1년6월을 선고해 달라는 진정”이라는 내용의 보도를 한 바 있다. 이에 대해 장씨는, 장씨의 어머니가 진정을 한 취지는 현행 병역법 시행령의 규정에 따라 1년 6월 이상의 징역 또는 금고의 실형을 선고받은 입영대상자는 제2국민역에 편입, 군복무가 면제되고 있으므로 최소의 형을 선고받음으로써 다시 입영영장을 통보받지 않도록 하기 위함이라고 밝혔다.

